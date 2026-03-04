Course de Caisse à Savon Inédite Nocturne

Place de la mairie Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le Comité des Fêtes de CLECY organise le Samedi 12 Septembre 2026 à 18 heures, une course NOCTURNE de caisses à savon ! Restauration sur place et animations, inscription au 06 81 88 20 58.

Place de la mairie Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 81 88 20 58

English : Course de Caisse à Savon Inédite Nocturne

The Comité des Fêtes de CLECY is organising a NOCTURNE soapbox race on Saturday 12 September 2026 at 6pm! Catering on site and entertainment, registration on 06 81 88 20 58.

L’événement Course de Caisse à Savon Inédite Nocturne Clécy a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Suisse Normande