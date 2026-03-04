Course de Caisse à Savon Inédite Nocturne Clécy
Course de Caisse à Savon Inédite Nocturne Clécy samedi 12 septembre 2026.
Course de Caisse à Savon Inédite Nocturne
Place de la mairie Clécy Calvados
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
2026-09-12
Le Comité des Fêtes de CLECY organise le Samedi 12 Septembre 2026 à 18 heures, une course NOCTURNE de caisses à savon ! Restauration sur place et animations, inscription au 06 81 88 20 58.
Le Comité des Fêtes de CLECY organise le Samedi 12 Septembre 2026 à 18 heures, une course NOCTURNE de caisses à savon ! Restauration sur place et animations, inscription au 06 81 88 20 58.
Place de la mairie Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 81 88 20 58
English : Course de Caisse à Savon Inédite Nocturne
The Comité des Fêtes de CLECY is organising a NOCTURNE soapbox race on Saturday 12 September 2026 at 6pm! Catering on site and entertainment, registration on 06 81 88 20 58.
