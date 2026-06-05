Apéros chants tziganes à la Grange Rue du puit de la vie Clécy vendredi 3 juillet 2026.

Clécy

Apéros chants tziganes à la Grange

Rue du puit de la vie La grange Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-02

Apéros chants tziganes à la Grange

Animations des Libellules Ambulantes

Concert piano-voix à la Grange à 18h30 de Clécy .

Rue du puit de la vie La grange Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 44 28 75 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéros chants tziganes à la Grange

Aperitifs with gypsy songs at the Grange

L’événement Apéros chants tziganes à la Grange Clécy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Suisse Normande