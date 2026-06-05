Apéros chants tziganes à la Grange Rue du puit de la vie Clécy
Apéros chants tziganes à la Grange Rue du puit de la vie Clécy vendredi 3 juillet 2026.
Clécy
Apéros chants tziganes à la Grange
Rue du puit de la vie La grange Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-02
Apéros chants tziganes à la Grange
Animations des Libellules Ambulantes
Concert piano-voix à la Grange à 18h30 de Clécy .
Rue du puit de la vie La grange Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 44 28 75 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéros chants tziganes à la Grange
Aperitifs with gypsy songs at the Grange
L’événement Apéros chants tziganes à la Grange Clécy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Suisse Normande
À voir aussi à Clécy (Calvados)
- J’ai 10 ans organisé par les Ecrivains en Suisse Normande Clécy 13 juin 2026
- Animations du comité des fêtes de Clécy Clécy 19 juin 2026
- Fête de la musique Clécy 19 juin 2026
- Exposition Entre ciel et terre Centre d’art La Menuiserie Clécy 11 juillet 2026
- Salon du Vinyle et de la BD Clécy 18 juillet 2026