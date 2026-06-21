Visites guidées du mardi à Clécy Clécy mardi 7 juillet 2026.

Clécy

Visites guidées du mardi à Clécy

Place du Tripot Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Visites guidées du mardi à Clécy

Tous les mardis à 14h en juillet et en août découvrez Clécy et son histoire !

Durée environ 2h

Gratuit sans inscription

Tenue adaptée, eau et chaussures de marché conseillées.

Non accessible aux poussettes.

Départ devant l’Office de Tourisme, place du Tripot. .

Place du Tripot Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45

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English : Visites guidées du mardi à Clécy

Guided tours on Tuesdays in Clécy

L’événement Visites guidées du mardi à Clécy Clécy a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Suisse Normande