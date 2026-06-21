Visites guidées du mardi à Clécy Clécy
Visites guidées du mardi à Clécy Clécy mardi 7 juillet 2026.
Clécy
Visites guidées du mardi à Clécy
Place du Tripot Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Visites guidées du mardi à Clécy
Tous les mardis à 14h en juillet et en août découvrez Clécy et son histoire !
Durée environ 2h
Gratuit sans inscription
Tenue adaptée, eau et chaussures de marché conseillées.
Non accessible aux poussettes.
Départ devant l’Office de Tourisme, place du Tripot. .
Place du Tripot Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45
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English : Visites guidées du mardi à Clécy
Guided tours on Tuesdays in Clécy
L’événement Visites guidées du mardi à Clécy Clécy a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Suisse Normande
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