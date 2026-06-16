Le Chemin de Padma l’événement bien-être à Clécy Clécy
Le Chemin de Padma l’événement bien-être à Clécy Clécy samedi 27 juin 2026.
Clécy
Le Chemin de Padma l’événement bien-être à Clécy
Moulin du Vey Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Le Chemin de Padma l’événement bien-être à Clécy
Un weekend de découverte des thérapies brèves et alternatives. Animations et conférences tout au long du week-end.
Entrée gratuite
Atelier sur inscription
Foodtruck chaque midi .
Moulin du Vey Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 08 87 88 42 bienetrevalerie@gmail.com
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English : Le Chemin de Padma l’événement bien-être à Clécy
Le Chemin de Padma: the well-being event in Clécy
L’événement Le Chemin de Padma l’événement bien-être à Clécy Clécy a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Suisse Normande
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