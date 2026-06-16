Le Chemin de Padma l’événement bien-être à Clécy Clécy samedi 27 juin 2026.

Clécy

Le Chemin de Padma l’événement bien-être à Clécy

Moulin du Vey Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Le Chemin de Padma l’événement bien-être à Clécy

Un weekend de découverte des thérapies brèves et alternatives. Animations et conférences tout au long du week-end.

Entrée gratuite

Atelier sur inscription

Foodtruck chaque midi .

Moulin du Vey Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 08 87 88 42 bienetrevalerie@gmail.com

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English : Le Chemin de Padma l’événement bien-être à Clécy

Le Chemin de Padma: the well-being event in Clécy

L’événement Le Chemin de Padma l’événement bien-être à Clécy Clécy a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Suisse Normande