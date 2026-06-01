Exposition Kalbass’Art La Menuiserie Clécy
Exposition Kalbass’Art La Menuiserie Clécy dimanche 21 juin 2026.
Clécy
Exposition Kalbass’Art La Menuiserie
8 Rue André Hardy Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-21
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-06-21
Exposition Kalbass’Art La Menuiserie
Peinture, Gravure par Florence BOISJOLY et Sylvie LELOUARD .
8 Rue André Hardy Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 51 46 00 36 kalbassart@gmail.com
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English : Exposition Kalbass’Art La Menuiserie
Kalbass’Art exhibition La Menuiserie
L’événement Exposition Kalbass’Art La Menuiserie Clécy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Suisse Normande
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