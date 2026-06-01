Clécy

Exposition Kalbass’Art La Menuiserie

8 Rue André Hardy Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-21

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-21

Exposition Kalbass’Art La Menuiserie

Peinture, Gravure par Florence BOISJOLY et Sylvie LELOUARD .

8 Rue André Hardy Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 51 46 00 36 kalbassart@gmail.com

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English : Exposition Kalbass’Art La Menuiserie

Kalbass’Art exhibition La Menuiserie

L’événement Exposition Kalbass’Art La Menuiserie Clécy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Suisse Normande