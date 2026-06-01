Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Kalbass’Art La Menuiserie Clécy

Exposition Kalbass’Art La Menuiserie Clécy

Exposition Kalbass’Art La Menuiserie Clécy dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 8 Rue André Hardy

Ville : 14570 Clécy

Département : Calvados

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Clécy

Exposition Kalbass’Art La Menuiserie

8 Rue André Hardy Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-21
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-06-21

Exposition Kalbass’Art La Menuiserie
Peinture, Gravure par Florence BOISJOLY et Sylvie LELOUARD   .

8 Rue André Hardy Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 51 46 00 36  kalbassart@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Kalbass’Art La Menuiserie

Kalbass’Art exhibition La Menuiserie

L’événement Exposition Kalbass’Art La Menuiserie Clécy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Suisse Normande

À voir aussi à Clécy (Calvados)