Clécy

J’ai 10 ans organisé par les Ecrivains en Suisse Normande

8 Rue André Hardy Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

J’ai 10 ans organisé par les Ecrivains en Suisse Normande

En partenariat avec les auteur-e-s, artistes et comédiens locaux, les Écrivains en Suisse Normande fêtent

leur dixième anniversaire sur leur lieu de naissance à Clécy. J’ai dix ans se veut une fête des mots, de

la musique, des chansons et de la danse.

Au programme, une journée consacrée à la découverte des Ecrivains en Suisse Normande et des artistes

locaux qui débutera le matin à 10h par la balade littéraire des créateurs, de la fontaine de Clécy vers

l’espace jeux, face à la salle socio-culturelle. L’événement se prolongera par une soirée-cabaret conviviale

et créative.

Musique, chansons, textes, contes, poésies, sketches, DJ musette…

Entrée libre. Buvette et food-truck toute la journée. .

8 Rue André Hardy Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 10 79 66 32

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English : J’ai 10 ans organisé par les Ecrivains en Suisse Normande

J’ai 10 ans organised by Ecrivains en Suisse Normande

L’événement J’ai 10 ans organisé par les Ecrivains en Suisse Normande Clécy a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Suisse Normande