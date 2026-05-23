J’ai 10 ans organisé par les Ecrivains en Suisse Normande Clécy
J’ai 10 ans organisé par les Ecrivains en Suisse Normande Clécy samedi 13 juin 2026.
Clécy
J’ai 10 ans organisé par les Ecrivains en Suisse Normande
8 Rue André Hardy Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
J’ai 10 ans organisé par les Ecrivains en Suisse Normande
En partenariat avec les auteur-e-s, artistes et comédiens locaux, les Écrivains en Suisse Normande fêtent
leur dixième anniversaire sur leur lieu de naissance à Clécy. J’ai dix ans se veut une fête des mots, de
la musique, des chansons et de la danse.
Au programme, une journée consacrée à la découverte des Ecrivains en Suisse Normande et des artistes
locaux qui débutera le matin à 10h par la balade littéraire des créateurs, de la fontaine de Clécy vers
l’espace jeux, face à la salle socio-culturelle. L’événement se prolongera par une soirée-cabaret conviviale
et créative.
Musique, chansons, textes, contes, poésies, sketches, DJ musette…
Entrée libre. Buvette et food-truck toute la journée. .
8 Rue André Hardy Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 10 79 66 32
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English : J’ai 10 ans organisé par les Ecrivains en Suisse Normande
J’ai 10 ans organised by Ecrivains en Suisse Normande
L’événement J’ai 10 ans organisé par les Ecrivains en Suisse Normande Clécy a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Suisse Normande
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