Coupe du Monde Football 2026 Diffusion des matchs Clécy
Coupe du Monde Football 2026 Diffusion des matchs Clécy mardi 16 juin 2026.
Clécy
Coupe du Monde Football 2026 Diffusion des matchs
2 La Faverie Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-26
Coupe du Monde Football 2026 Diffusion des matchs
Diffusion des matchs des 16 et 26 juin à Clécy Gliss
Ouverture avant, buvette et restauration sur place .
2 La Faverie Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 68 63 64
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English : Coupe du Monde Football 2026 Diffusion des matchs
Football World Cup 2026 Broadcast of the matches
L’événement Coupe du Monde Football 2026 Diffusion des matchs Clécy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Suisse Normande
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