Coupe du Monde Football 2026 Diffusion des matchs Clécy mardi 16 juin 2026.

Clécy

Coupe du Monde Football 2026 Diffusion des matchs

2 La Faverie Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-26

Coupe du Monde Football 2026 Diffusion des matchs

Diffusion des matchs des 16 et 26 juin à Clécy Gliss

Ouverture avant, buvette et restauration sur place .

2 La Faverie Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 68 63 64

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English : Coupe du Monde Football 2026 Diffusion des matchs

Football World Cup 2026 Broadcast of the matches

L’événement Coupe du Monde Football 2026 Diffusion des matchs Clécy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Suisse Normande