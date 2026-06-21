Les nocturnes de Clécy Gliss Clécy
Les nocturnes de Clécy Gliss Clécy jeudi 2 juillet 2026.
Clécy
Les nocturnes de Clécy Gliss
2 La Faverie Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Les nocturnes de Clécy Gliss
Tous les jeudis soirs de juillet et d’août à partir de 19h30
Profitez des activités avec ambiance musicale, bar et restauration sur place .
2 La Faverie Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 68 63 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les nocturnes de Clécy Gliss
Clécy Gliss’s Night Pieces
L’événement Les nocturnes de Clécy Gliss Clécy a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Suisse Normande
À voir aussi à Clécy (Calvados)
- Le Chemin de Padma l’événement bien-être à Clécy Clécy 27 juin 2026
- Apéros chants tziganes à la Grange Rue du puit de la vie Clécy 3 juillet 2026
- Visites guidées du mardi à Clécy Clécy 7 juillet 2026
- Exposition Entre ciel et terre Centre d’art La Menuiserie Clécy 11 juillet 2026
- Salon du Vinyle et de la BD Clécy 18 juillet 2026