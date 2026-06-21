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Les nocturnes de Clécy Gliss Clécy

Les nocturnes de Clécy Gliss Clécy jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : 2 La Faverie

Ville : 14570 Clécy

Département : Calvados

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Clécy

Les nocturnes de Clécy Gliss

2 La Faverie Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Les nocturnes de Clécy Gliss
Tous les jeudis soirs de juillet et d’août à partir de 19h30

Profitez des activités avec ambiance musicale, bar et restauration sur place   .

2 La Faverie Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 68 63 64 

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English : Les nocturnes de Clécy Gliss

Clécy Gliss’s Night Pieces

L’événement Les nocturnes de Clécy Gliss Clécy a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Suisse Normande

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