Soirée champêtre et feu d’artifice Clécy
Soirée champêtre et feu d’artifice Clécy samedi 18 juillet 2026.
Clécy
Soirée champêtre et feu d’artifice
Clécy Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Soirée champêtre et feu d’artifice
Soirée champêtre et feu d’artifice à Clécy
19h Bal et spectacle pyrotechnique .
Clécy Clécy 14570 Calvados Normandie
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English : Soirée champêtre et feu d’artifice
Country-style evening and fireworks
L’événement Soirée champêtre et feu d’artifice Clécy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Suisse Normande
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