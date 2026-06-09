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Soirée champêtre et feu d’artifice Clécy

Soirée champêtre et feu d’artifice Clécy samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Clécy

Ville : 14570 Clécy

Département : Calvados

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Clécy

Soirée champêtre et feu d’artifice

Clécy Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Soirée champêtre et feu d’artifice
Soirée champêtre et feu d’artifice à Clécy
19h Bal et spectacle pyrotechnique   .

Clécy Clécy 14570 Calvados Normandie  

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English : Soirée champêtre et feu d’artifice

Country-style evening and fireworks

L’événement Soirée champêtre et feu d’artifice Clécy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Suisse Normande

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