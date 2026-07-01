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Marchés estival du jeudi à Clécy Clécy

jeudi 23 juillet 2026 · Clécy

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
La Cambronnerie
Ville
14570 Clécy
Département
Calvados
Tarif

Clécy

Marchés estival du jeudi à Clécy

La Cambronnerie Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Marchés estival du jeudi à Clécy
Retrouvez le traditionnel marché estival du jeudi à Clécy près des bords de l’Orne (la Cambronnerie)
Les 23 et 30 juillet; et les 6 et 1 août de 15h à 20h   .

La Cambronnerie Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 71 47 

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English : Marchés estival du jeudi à Clécy

Thursday summer markets in Clécy

L’événement Marchés estival du jeudi à Clécy Clécy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Suisse Normande

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