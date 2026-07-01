Informations pratiques

Clécy

Marchés estival du jeudi à Clécy

La Cambronnerie Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Marchés estival du jeudi à Clécy

Retrouvez le traditionnel marché estival du jeudi à Clécy près des bords de l’Orne (la Cambronnerie)

Les 23 et 30 juillet; et les 6 et 1 août de 15h à 20h .

La Cambronnerie Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 71 47

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English : Marchés estival du jeudi à Clécy

Thursday summer markets in Clécy

L’événement Marchés estival du jeudi à Clécy Clécy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Suisse Normande