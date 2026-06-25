Informations pratiques

Dargnies

Ball-Trap

Dargnies Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

La société de chasse de Dargnies organise un Ball-Trap

Concours 5×10 Fosse perdrix et Chandelle

Ouvert à tous amateurs et débutants

Buvette et restauration sur place

La société de chasse de Dargnies organise un Ball-Trap

Concours 5×10 Fosse perdrix et Chandelle

Ouvert à tous amateurs et débutants

Buvette et restauration sur place .

Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 6 74 36 19 05

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English :

The Dargnies Hunting Club is organizing a clay pigeon shooting event

5×10 competition: partridge pit and candlestick targets

Open to all enthusiasts and beginners

Refreshments and food available on site

L’événement Ball-Trap Dargnies a été mis à jour le 2026-06-25 par DESTINATION LE TREPORT MERS