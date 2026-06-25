Ball-Trap Dargnies
dimanche 9 août 2026 · Dargnies
Informations pratiques
Dargnies
Ball-Trap
Dargnies Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
La société de chasse de Dargnies organise un Ball-Trap
Concours 5×10 Fosse perdrix et Chandelle
Ouvert à tous amateurs et débutants
Buvette et restauration sur place
La société de chasse de Dargnies organise un Ball-Trap
Concours 5×10 Fosse perdrix et Chandelle
Ouvert à tous amateurs et débutants
Buvette et restauration sur place .
Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 6 74 36 19 05
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English :
The Dargnies Hunting Club is organizing a clay pigeon shooting event
5×10 competition: partridge pit and candlestick targets
Open to all enthusiasts and beginners
Refreshments and food available on site
L’événement Ball-Trap Dargnies a été mis à jour le 2026-06-25 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Dargnies (Somme)
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