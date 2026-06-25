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AGENDA · Dargnies

Ball-Trap Dargnies

dimanche 9 août 2026 · Dargnies

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
80570 Dargnies
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Dargnies

Ball-Trap

Dargnies Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

La société de chasse de Dargnies organise un Ball-Trap
Concours 5×10 Fosse perdrix et Chandelle
Ouvert à tous amateurs et débutants
Buvette et restauration sur place
La société de chasse de Dargnies organise un Ball-Trap
Concours 5×10 Fosse perdrix et Chandelle
Ouvert à tous amateurs et débutants
Buvette et restauration sur place   .

Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 6 74 36 19 05 

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English :

The Dargnies Hunting Club is organizing a clay pigeon shooting event
5×10 competition: partridge pit and candlestick targets
Open to all enthusiasts and beginners
Refreshments and food available on site

L’événement Ball-Trap Dargnies a été mis à jour le 2026-06-25 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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