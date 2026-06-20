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Ball trap La Séauve-sur-Semène

Ball trap La Séauve-sur-Semène samedi 1 août 2026.

Adresse
Plan d'eau
Ville
43140 La Séauve-sur-Semène
Département
Haute-Loire
Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Tarif

La Séauve-sur-Semène

Ball trap

Plan d’eau La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Ball trap annuel.
  .

Plan d’eau La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 04 80 

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English :

Annual clay pigeon shooting event.

L’événement Ball trap La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Loire Semène

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