Ball trap La Séauve-sur-Semène
Ball trap La Séauve-sur-Semène samedi 1 août 2026.
La Séauve-sur-Semène
Ball trap
Plan d’eau La Séauve-sur-Semène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Ball trap annuel.
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Plan d’eau La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 04 80
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English :
Annual clay pigeon shooting event.
L’événement Ball trap La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Loire Semène
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