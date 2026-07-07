Informations pratiques

Lamazière-Basse

Ball trap

Les Plaines Nord Lamazière-Basse Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

La Société de Chasse de Lamazière-Basse organise son grand Ball-trap au stade.

3 lots à gagner

Buvette et restauration sur place. .

Les Plaines Nord Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 30 14 39

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English : Ball trap

L’événement Ball trap Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze