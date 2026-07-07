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Ball trap Lamazière-Basse

samedi 15 août 2026 · Lamazière-Basse

Ball trap Lamazière-Basse

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Les Plaines Nord
Ville
19160 Lamazière-Basse
Département
Corrèze
Tarif

Lamazière-Basse

Ball trap

Les Plaines Nord Lamazière-Basse Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-15

La Société de Chasse de Lamazière-Basse organise son grand Ball-trap au stade.
3 lots à gagner

Buvette et restauration sur place.   .

Les Plaines Nord Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 30 14 39 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ball trap

L’événement Ball trap Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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