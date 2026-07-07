AGENDA · Lamazière-Basse
Ball trap Lamazière-Basse
samedi 15 août 2026 · Lamazière-Basse
Informations pratiques
Lamazière-Basse
Ball trap
Les Plaines Nord Lamazière-Basse Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
La Société de Chasse de Lamazière-Basse organise son grand Ball-trap au stade.
3 lots à gagner
Buvette et restauration sur place. .
Les Plaines Nord Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 30 14 39
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English : Ball trap
L’événement Ball trap Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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