La fête de LamaZ Lamazière-Basse
La fête de LamaZ Lamazière-Basse samedi 22 août 2026.
Lamazière-Basse
La fête de LamaZ
4 Le Bos Lamazière-Basse Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Fête de LamaZ avec au programme à 10h départ de la ferme de Lama’Zière pour une randonnée avec les lamas et arrivée vers 12h à l’école du village.
A 12h30 repas dans le parc de l’école, repas confectionné par Ô Bleu des Îles avec animation musicale.
Au menu beignets salés, salade, riz et rougail, dessert, une boisson et café. 18€ adulte et 15€ enfant.
Places limitées à 40 personnes sur inscription obligatoire jusqu’au 1er août
A 14h30 concours de pétanque
Toute la journée jeux pour petits et grands dans la cour de l’école et à la salle des associations.
A 19h blind test musique en tout genre, petite restauration et buvette. .
4 Le Bos Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 26 32 01
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English : La fête de LamaZ
L’événement La fête de LamaZ Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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