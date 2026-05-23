Lamazière-Basse

La fête de LamaZ

4 Le Bos Lamazière-Basse Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Fête de LamaZ avec au programme à 10h départ de la ferme de Lama’Zière pour une randonnée avec les lamas et arrivée vers 12h à l’école du village.

A 12h30 repas dans le parc de l’école, repas confectionné par Ô Bleu des Îles avec animation musicale.

Au menu beignets salés, salade, riz et rougail, dessert, une boisson et café. 18€ adulte et 15€ enfant.

Places limitées à 40 personnes sur inscription obligatoire jusqu’au 1er août

A 14h30 concours de pétanque

Toute la journée jeux pour petits et grands dans la cour de l’école et à la salle des associations.

A 19h blind test musique en tout genre, petite restauration et buvette. .

4 Le Bos Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 26 32 01

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English : La fête de LamaZ

L’événement La fête de LamaZ Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze