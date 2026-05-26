Concours de pêche pour les enfants Lamazière-Basse
Concours de pêche pour les enfants Lamazière-Basse mardi 7 juillet 2026.
Lamazière-Basse
Concours de pêche pour les enfants
4 Lieu-dit Le Bos Lamazière-Basse Corrèze
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Organisés par l’association Ami Lama concours de pêche pour les enfants, les mardis en été si pas de sécheresse.
Chaque enfant repart avec un petit lot sur inscription .
4 Lieu-dit Le Bos Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 26 32 01 lama.lamaziere@orange.fr
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English : Concours de pêche pour les enfants
L’événement Concours de pêche pour les enfants Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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