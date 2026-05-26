Lamazière-Basse

Concours de pêche pour les enfants

4 Lieu-dit Le Bos Lamazière-Basse Corrèze

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Organisés par l’association Ami Lama concours de pêche pour les enfants, les mardis en été si pas de sécheresse.

Chaque enfant repart avec un petit lot sur inscription .

4 Lieu-dit Le Bos Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 26 32 01 lama.lamaziere@orange.fr

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English : Concours de pêche pour les enfants

L’événement Concours de pêche pour les enfants Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze