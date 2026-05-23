Lamazière-Basse

Balade contée Bestiaire

4 Lieu-dit Le Bos Lamazière-Basse Corrèze

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Soirée contée Bestiaire dans le parc des lamas avec une balade contée sous les étoiles… ou à tire d’ailes accompagnons les animaux autour du Monde.

Après la balade, rencontre avec la conteuse

Crêpes et buvette sur place .

4 Lieu-dit Le Bos Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 26 32 01 lama.lamaziere@orange.fr

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English : Balade contée Bestiaire

L’événement Balade contée Bestiaire Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-05-23 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze