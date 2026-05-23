Balade contée Bestiaire Lamazière-Basse
Balade contée Bestiaire Lamazière-Basse mercredi 5 août 2026.
Lamazière-Basse
Balade contée Bestiaire
4 Lieu-dit Le Bos Lamazière-Basse Corrèze
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Soirée contée Bestiaire dans le parc des lamas avec une balade contée sous les étoiles… ou à tire d’ailes accompagnons les animaux autour du Monde.
Après la balade, rencontre avec la conteuse
Crêpes et buvette sur place .
4 Lieu-dit Le Bos Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 26 32 01 lama.lamaziere@orange.fr
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English : Balade contée Bestiaire
L’événement Balade contée Bestiaire Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-05-23 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze