Informations pratiques

Lamazière-Basse

Concert chorale des Gorges de la Haute-Dordogne

Lamazière-Basse Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Concert de chansons populaires dirigé et accompagné à l’accordéon par Danièle Baldassarri.

Organisé par le Comité des fêtes de Lamazière-Basse

Participation libre .

Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 68 96 84 dbprentegarde@gmail.com

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English : Concert chorale des Gorges de la Haute-Dordogne

L’événement Concert chorale des Gorges de la Haute-Dordogne Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze