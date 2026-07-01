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AGENDA · Lamazière-Basse

Concert chorale des Gorges de la Haute-Dordogne Lamazière-Basse

dimanche 19 juillet 2026 · Lamazière-Basse

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
19160 Lamazière-Basse
Département
Corrèze
Tarif

Lamazière-Basse

Concert chorale des Gorges de la Haute-Dordogne

Lamazière-Basse Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Concert de chansons populaires dirigé et accompagné à l’accordéon par Danièle Baldassarri.
Organisé par le Comité des fêtes de Lamazière-Basse

Participation libre   .

Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 68 96 84  dbprentegarde@gmail.com

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English : Concert chorale des Gorges de la Haute-Dordogne

L’événement Concert chorale des Gorges de la Haute-Dordogne Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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