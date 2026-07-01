Concert chorale des Gorges de la Haute-Dordogne Lamazière-Basse
dimanche 19 juillet 2026 · Lamazière-Basse
Informations pratiques
Lamazière-Basse
Concert chorale des Gorges de la Haute-Dordogne
Lamazière-Basse Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Concert de chansons populaires dirigé et accompagné à l’accordéon par Danièle Baldassarri.
Organisé par le Comité des fêtes de Lamazière-Basse
Participation libre .
Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 68 96 84 dbprentegarde@gmail.com
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English : Concert chorale des Gorges de la Haute-Dordogne
L’événement Concert chorale des Gorges de la Haute-Dordogne Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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