Lamazière-Basse

Atelier découverte du travail de la laine

4 Lieu-dit Le Bos Lamazière-Basse Corrèze

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Découverte du travail de la laine de lama avec réalisation d’un petit souvenir en laine.

Sur inscription .

4 Lieu-dit Le Bos Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 26 32 01 lama.lamaziere@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier découverte du travail de la laine

L’événement Atelier découverte du travail de la laine Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze