Marché au village Lamazière-Basse
jeudi 16 juillet 2026 · Lamazière-Basse
Informations pratiques
Lamazière-Basse
Marché au village
Place de la Mairie Lamazière-Basse Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
La Mairie de Lamazière-Basse vous invite au marché festif du village avec la présence de producteurs de pays, d’artisans d’art avec animations musicales , restauration et buvette sur place. .
Place de la Mairie Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 88 79 mairie@lamazierebasse.fr
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English : Marché au village
L’événement Marché au village Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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