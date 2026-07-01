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AGENDA · Lamazière-Basse

Marché au village Lamazière-Basse

jeudi 16 juillet 2026 · Lamazière-Basse

Marché au village Lamazière-Basse

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
19160 Lamazière-Basse
Département
Corrèze
Tarif

Lamazière-Basse

Marché au village

Place de la Mairie Lamazière-Basse Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

La Mairie de Lamazière-Basse vous invite au marché festif du village avec la présence de producteurs de pays, d’artisans d’art avec animations musicales , restauration et buvette sur place.   .

Place de la Mairie Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 88 79  mairie@lamazierebasse.fr

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English : Marché au village

L’événement Marché au village Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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