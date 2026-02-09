Ball Trap Mayran
Ball Trap Mayran samedi 5 septembre 2026.
Ball Trap
Mayran Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Organisé par le comité des fêtes de Mayran.
.
Mayran 12390 Aveyron Occitanie +33 6 32 81 30 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the festival committee of Mayran.
L’événement Ball Trap Mayran a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)