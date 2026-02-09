Soirée Beaujolais Nouveau

Mayran Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Programme 2026 à venir.

.

Mayran 12390 Aveyron Occitanie +33 6 32 81 30 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Program 2026 to come.

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Mayran a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)