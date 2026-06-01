Valojoulx

Ball-Trap

2663 route du caillou Valojoulx Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20

9h 20h. 1 caille + 3 fosses. Barrage final à 18h. 1 tombola. Repas du samedi et dimanche midi (12€). Repas du samedi soir (20€ sur réservation). Concours gratuit sur les 2 jours

Concours gratuit sur les 2 jours.

1 caille + 3 fosses.

Barrage final dimanche à 18h.

A gagner 1 semaine dans les Pyrénées, 1 TV LED 108cm, jambons, bouteilles de vin et bien plus encore !

Tombola avec de super lots 1 coffret séjour, bon d’achat, 1 jambon, 1 bouteille d’alcool anisé, 1 bouteille de wisky

Repas du samedi midi et dimanche midi ! 12€

Planche 7€

Repas du samedi soir (sur réservation) avant le 17 juin 20€ (melon/jambon, sanglier à la broche et haricots, fromage, dessert.

Buvette, sandwichs .

2663 route du caillou Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 77 84 93

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English : Ball-Trap

9am 8pm. 1 quail + 3 pits. Final barrage at 6pm. 1 tombola. Saturday and Sunday lunch (12?). Saturday evening meal (20? on reservation). Free competition on 2 days

L’événement Ball-Trap Valojoulx a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère