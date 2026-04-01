Liglet

Ballade des Perdus

7 Lieu dit Fontmorond Liglet Vienne

Tarif : 0 – 0 – 100 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La saison culturelle reprend au Âmot ! Nous sommes très heureux.euses d’accueillir Christine Payeux à l’occasion de la sortie de son 8e roman, Ballade des Perdus qui paraîtra aux éditions M.E.O le 9 avril. Elle nous proposera une lecture musicale accompagnée de sa viole de gambe et de la projection d’une vidéo du journaliste franco-palestinien Rami Abu Jamous.

Des maux universels, exode, génocide… Tout a été dit ? Oui. Et tout recommence. Gaza hier, Gaza aujourd’hui

Le spectacle mêle dans un fondu enchaîné lecture, musique et vidéo. Basé sur des faits réels, il est rythmé par des moments de grâce et de tendresse humaine voilà qu’au détour de l’exode, surgit une scène surréaliste, comme si l’imaginaire traçait une voie de survie.

Durée 50 minutes

A partir de douze ans. .

7 Lieu dit Fontmorond Liglet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine fontmorond.residence@gmail.com

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English : Ballade des Perdus

L’événement Ballade des Perdus Liglet a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne