Ballade paysagère, Bibliothèque Mille Pages, Grisy-Suisnes

Informations pratiques

Ballade paysagère Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Mille Pages Seine-et-Marne

25 personnes maximum, inscription par QRcode

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Constitution d’un sac à dos d’exploration et de randonnée empruntable par les lecteurs de la bibliothèque permettant, notamment, de découvrir le chemin des Roses : cartes de randonnées et guides naturalistes, jumelles, microscope, filet…

Afin de finaliser cette mise en valeur du chemin des roses une balade paysagère est programmée pour tous publics (enfants à partir de 6 ans) samedi 3 octobre de 10h à 12h avec l’association Objectif Terre 77 : une promenade sur le chemin des roses, accompagnés d’une animatrice nature, les personnes participantes aiguiseront leur regard et leurs sens autour de ce qui les touche, les interpelle, les intéresse dans le paysage. L’arrivée sera prévue au musée de la rose à Grisy-suisnes.

Bibliothèque Mille Pages PLACE DE LA MAIRIE 77166 Grisy-Suisnes Grisy-Suisnes 77166 Seine-et-Marne Île-de-France 0164059882 https://mabib.fr/millepages/ [{« type »: « email », « value »: « bibgrisy@gmail.com »}]

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