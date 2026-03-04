Ballades en balade Festival La Reverdie 2026 Michery

Ballades en balade Festival La Reverdie 2026

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31

2026-05-31

Dans le cadre du Festival La Reverdie, Accueilli par l’association Le Pont des Muses, avec le soutien des communes de Gisy-les-Nibles, Michery et Evry, venez vous balader en ballades avec Obsidienne et son chœur éphémère pour plusieurs moments musicaux !

Le plaisir de la rencontre et de la découverte donne à cette journée, un caractère magique. Les baladins, Obsidienne et le son Chœur Ephémère, mènent le public au son des cornemuse, rebec, choron et bedon, chantent dans l’église, interprètent des chansons traditionnelles sépharades et anglaises, en conviant le public à chanter quelques refrains …

Une randonnée de 8km environ, pour celles et ceux qui le souhaitent, est proposée au départ de la chapelle de Gisy-les Nobles après le mini-concert, jusqu’à l’église d’Evry pour le mini-concert, puis jusqu’à l’église de Gisy-les Nobles pour le concert final.

Rendez-vous musicaux

à 11h à l’église de Michery (45mn) suivi d’un repas tiré du sac

à 14h à la chapelle de Gisy-les Nobles (10mn)

à 15h30 à l’église d’Evry (20mn)

à 17h à l’église de Gisy-les Nobles (45m) .

Eglise de Michery Michery 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

