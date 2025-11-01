Balle de match Théâtre Victor Hugo Bagneux

Balle de match Mercredi 11 mars 2026, 20h30 Théâtre Victor Hugo Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T20:30:00 – 2026-03-11T22:00:00

Fin : 2026-03-11T20:30:00 – 2026-03-11T22:00:00

1970. Washington. Un bureau de surveillance secret est chargé de répertorier toutes les actions féministes susceptibles de provoquer une guerre des sexes. Au même moment, Bobby Riggs, tennisman retraité et macho invétéré, met au défi la numéro un mondiale Billie Jean King de le battre sur un court. Son but ? Prouver la supériorité des hommes et enterrer le combat que mène la championne pour l’égalité salariale.

Dans cette nouvelle pièce, Léa Girardet s’empare d’une histoire exceptionnelle qui a bouleversé le sport féminin et la société américaine. Entremêlant théâtre documentaire et science-fiction, Balle de match est le dernier volet d’une trilogie sportive, après Le syndrome du banc de touche et Libre arbitre.

Théâtre Victor Hugo 14 Avenue Victor Hugo, 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France

Le Grand Chelem – Léa Girardet

Louis Barsiat