Balomômes, Bibliothèque de Coye-la-Forêt, Coye-la-Forêt

Informations pratiques

Balomômes Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque de Coye-la-Forêt Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Les Crapauds Sonneurs invitent toute la famille à entrer dans la danse. Sur scène, guitare, saxophone, basse et batterie déchaînent une énergie festive et rock, portée par des chansons joyeuses et entrainantes. Impossible de rester immobile : les petits se trémoussent, les grands tapent des mains, et binetôt toute la salle se transforme en piste de danse géante !

Bibliothèque de Coye-la-Forêt 8 bis place de la mairie 60580 Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt 60580 Oise Hauts-de-France 0364220453 http://biblio-coyelaforet.fr https://www.facebook.com/BibliothequedeCoyeLaForet [{« type »: « phone », « value »: « 0364220453 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@coye.fr »}] Bibliothèque municipale Parking attenant

Biblis en folie 2026

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