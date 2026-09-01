Informations pratiques

Trentels

Banana Craft

Hameau de Lustrac Trentels Trentels Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 23:59:00

Date(s) :

2026-09-19

Une année à préparer la journée capable de vous coller la banane. Et franchement, ça s’annonce bien.

Une année à préparer la journée capable de vous coller la banane. Et franchement, ça s’annonce bien.

12 équipes, une centaine de joueurs.

6 jeux fous. Retour des catapultes de tirotri, en avant pour le plus bizarre des tours du monde où vous voyagez dans un colis shein, l’ouverture que tout le monde attend le placard à cauchemars, sauvez les arbres et devenez de bucherons à bicyclette, évitez les prédateurs dans le cours circuit et surtout… transformez vous en ver de terre géant. Voilà le programme mais, dans banana, quand on enlève la peau, il reste les os

Est-ce que le triselectop réussira à manger vos enfants jusqu’à la dernière bouchée ? Verserez-vous une larme pour l’inauguration du musée du presque rien ? Vous sentirez-vous comme Dorothy du Magicien d’OZ quand vous traverserez la recyclerie Arc en ciel ? Et puis danserez-vous au son des batucadas et de DJ Misérikorg ? .

Hameau de Lustrac Trentels Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Banana Craft

A year to get ready for the day that’s sure to put a smile on your face. And honestly, it’s looking good.

L’événement Banana Craft Trentels a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Vallée du Lot et Garonne