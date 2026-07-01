Banquet Budossais Budos
samedi 25 juillet 2026 · Budos
Informations pratiques
Budos
Banquet Budossais
Route du Château Budos Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le château, habituellement visible de l’extérieur uniquement, ouvre ses portes et vous permet de découvrir ce lieu chargé d’histoire.
Programme
19h30 animation jeu apéro
20h repas Jambon à la broche
22h30 Spectacle la mémoire du Château .
Route du Château Budos 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 33 96 96
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English : Banquet Budossais
L’événement Banquet Budossais Budos a été mis à jour le 2026-07-13 par La Gironde du Sud
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