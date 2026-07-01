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AGENDA · Budos

Banquet Budossais Budos

samedi 25 juillet 2026 · Budos

Banquet Budossais Budos

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Route du Château
Ville
33720 Budos
Département
Gironde
Tarif
10 10 10 Tarif réduit

Budos

Banquet Budossais

Route du Château Budos Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Le château, habituellement visible de l’extérieur uniquement, ouvre ses portes et vous permet de découvrir ce lieu chargé d’histoire.

Programme
19h30 animation jeu apéro
20h repas Jambon à la broche
22h30 Spectacle la mémoire du Château   .

Route du Château Budos 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 33 96 96 

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English : Banquet Budossais

L’événement Banquet Budossais Budos a été mis à jour le 2026-07-13 par La Gironde du Sud

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