Sérignan-du-Comtat

Banquet du Centenaire

57 chemin derrière le Parc Sérignan-du-Comtat Vaucluse

Tarif : 30 – 30 – EUR

+ de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 12:30:00

fin : 2026-07-04 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Apéritif offert par les vignerons et animé par des lanceurs de drapeau. Repas dans la fraîcheur du chai de vinification avec une ambiance musicale.

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57 chemin derrière le Parc Sérignan-du-Comtat 84830 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 70 42 46 caveau@maison-serina.fr

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English :

Aperitif hosted by the winemakers and accompanied by flag-wavers. Meal in the cool of the winery with live music.

L’événement Banquet du Centenaire Sérignan-du-Comtat a été mis à jour le 2026-06-09 par Inter Rhône