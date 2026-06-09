Banquet du Centenaire Sérignan-du-Comtat
Banquet du Centenaire Sérignan-du-Comtat samedi 4 juillet 2026.
Sérignan-du-Comtat
Banquet du Centenaire
57 chemin derrière le Parc Sérignan-du-Comtat Vaucluse
Tarif : 30 – 30 – EUR
+ de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 12:30:00
fin : 2026-07-04 17:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Apéritif offert par les vignerons et animé par des lanceurs de drapeau. Repas dans la fraîcheur du chai de vinification avec une ambiance musicale.
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57 chemin derrière le Parc Sérignan-du-Comtat 84830 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 70 42 46 caveau@maison-serina.fr
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English :
Aperitif hosted by the winemakers and accompanied by flag-wavers. Meal in the cool of the winery with live music.
L’événement Banquet du Centenaire Sérignan-du-Comtat a été mis à jour le 2026-06-09 par Inter Rhône