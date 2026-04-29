Banquet du Club de Foot ASP La Barèche Route de Suchaux Échevannes
Banquet du Club de Foot ASP La Barèche Route de Suchaux Échevannes samedi 13 juin 2026.
Échevannes
Banquet du Club de Foot ASP La Barèche
Route de Suchaux LES FERMES DE SUCHAUX Échevannes Doubs
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 12:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez participer au banquet traditionnel de l’ASP de Barèches aux Fermes de Suchaux entre les communes d’Echevannes et de Lods (accès par Echevannes).
Au programme
– 12h00 Banquet animé par Julien Locatelli avec au menu une entrée, jambon à la broche à volonté et gratin dauphinois, fromage et dessert.
– 18h00 Début du concert du groupe 4EVER, buvette et petite restauration sur place à partir de 19h.
N’oubliez pas le dress code bretelles et béret! Repas du banquet sur réservation uniquement.
Réservation: https://www.helloasso.com/associations/a-s-plateau-de-la-bareche/evenements/banquet-asp-la-bareche-a-suchaux .
Route de Suchaux LES FERMES DE SUCHAUX Échevannes 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Banquet du Club de Foot ASP La Barèche
L’événement Banquet du Club de Foot ASP La Barèche Échevannes a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON