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Banquet du Club de Foot ASP La Barèche Route de Suchaux Échevannes

Banquet du Club de Foot ASP La Barèche Route de Suchaux Échevannes

Banquet du Club de Foot ASP La Barèche Route de Suchaux Échevannes samedi 13 juin 2026.

Lieu : Route de Suchaux

Adresse : LES FERMES DE SUCHAUX

Ville : 25580 Échevannes

Département : Doubs

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Échevannes

Banquet du Club de Foot ASP La Barèche

Route de Suchaux LES FERMES DE SUCHAUX Échevannes Doubs

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 12:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Venez participer au banquet traditionnel de l’ASP de Barèches aux Fermes de Suchaux entre les communes d’Echevannes et de Lods (accès par Echevannes).
Au programme
– 12h00 Banquet animé par Julien Locatelli avec au menu une entrée, jambon à la broche à volonté et gratin dauphinois, fromage et dessert.
– 18h00 Début du concert du groupe 4EVER, buvette et petite restauration sur place à partir de 19h.
N’oubliez pas le dress code bretelles et béret! Repas du banquet sur réservation uniquement.
Réservation: https://www.helloasso.com/associations/a-s-plateau-de-la-bareche/evenements/banquet-asp-la-bareche-a-suchaux   .

Route de Suchaux LES FERMES DE SUCHAUX Échevannes 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Banquet du Club de Foot ASP La Barèche

L’événement Banquet du Club de Foot ASP La Barèche Échevannes a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON