Informations pratiques

Saint-Front-sur-Lémance

Banquet spectacle médiéval

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Pour un soir, vous êtes les hôtes de Bérenger de Roquefeuil qui vous propose un repas en 4 services dans la plus pure tradition médiévale, animé par des musiciens, un acrobate, un jongleur, cracheur de feu et autres surprises. Réservation obligatoire.

Pour un soir, vous êtes les hôtes de Bérenger de Roquefeuil qui vous propose un repas en 4 services dans la plus pure tradition médiévale, animé par des musiciens, un acrobate, un jongleur, cracheur de feu et autres surprises.

Réservation obligatoire. .

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Banquet spectacle médiéval

For one evening, you’ll be the guests of Bérenger de Roquefeuil, who will treat you to a four-course meal in the purest medieval tradition, featuring performances by musicians, an acrobat, a juggler, a fire-eater, and other surprises. Reservations required.

L’événement Banquet spectacle médiéval Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Vallée du Lot et Garonne