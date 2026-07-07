Banquet spectacle médiéval Saint-Front-sur-Lémance
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Front-sur-Lémance
Informations pratiques
Saint-Front-sur-Lémance
Banquet spectacle médiéval
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Pour un soir, vous êtes les hôtes de Bérenger de Roquefeuil qui vous propose un repas en 4 services dans la plus pure tradition médiévale, animé par des musiciens, un acrobate, un jongleur, cracheur de feu et autres surprises. Réservation obligatoire.
Pour un soir, vous êtes les hôtes de Bérenger de Roquefeuil qui vous propose un repas en 4 services dans la plus pure tradition médiévale, animé par des musiciens, un acrobate, un jongleur, cracheur de feu et autres surprises.
Réservation obligatoire. .
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Banquet spectacle médiéval
For one evening, you’ll be the guests of Bérenger de Roquefeuil, who will treat you to a four-course meal in the purest medieval tradition, featuring performances by musicians, an acrobat, a juggler, a fire-eater, and other surprises. Reservations required.
L’événement Banquet spectacle médiéval Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Vallée du Lot et Garonne
À voir aussi à Saint-Front-sur-Lémance (Lot-et-Garonne)
- Les ateliers du Moyen-Âge Calligraphie Saint-Front-sur-Lémance 7 juillet 2026
- Les ateliers du Moyen-Âge Danse et musique Saint-Front-sur-Lémance 14 juillet 2026
- Descente en rappel Saint-Front-sur-Lémance 16 juillet 2026
- Les ateliers du Moyen-Âge Tir à l’arc Saint-Front-sur-Lémance 16 juillet 2026
- Banquet spectacle médiéval Saint-Front-sur-Lémance 17 juillet 2026