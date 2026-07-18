Baptême de plongée Mussidan
mardi 4 août 2026 · Mussidan
Informations pratiques
Mussidan
Baptême de plongée
Piscine Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Eté actif Plongée
Baptême de plongée sous-marine avec bouteille. Découverte et initiation en piscine.
Accessible à tout public à partir de 8 ans (accompagné d’un adulte). Sur réservation.
10h, 10h30, 11h et 11h30 piscine, 6 €/pers.
Office de Tourisme Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87 .
Piscine Mussidan 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 73 87 ot.mussidan@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Baptême de plongée
L’événement Baptême de plongée Mussidan a été mis à jour le 2026-07-18 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Mussidan (Dordogne)
- Activité créative et ludique Le barbier de couleur Mussidan 30 juillet 2026
- Activités 100% sport & fun Saint-Front-de-Pradoux 31 juillet 2026
- Activité créative et ludique Les petits imprimeurs de la nature Mussidan 4 août 2026
- Les insolites de l’été- Balade numérique et ludique Mussidan 5 août 2026
- Activité créative et ludique Du style au papier Mussidan 6 août 2026