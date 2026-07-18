Informations pratiques

Mussidan

Baptême de plongée

Piscine Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Eté actif Plongée

Baptême de plongée sous-marine avec bouteille. Découverte et initiation en piscine.

Accessible à tout public à partir de 8 ans (accompagné d’un adulte). Sur réservation.

10h, 10h30, 11h et 11h30 piscine, 6 €/pers.

Office de Tourisme Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87 .

Piscine Mussidan 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 73 87 ot.mussidan@gmail.com

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English : Baptême de plongée

L’événement Baptême de plongée Mussidan a été mis à jour le 2026-07-18 par Vallée de l’Isle en Périgord