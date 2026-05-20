Activités 100% sport & fun Saint-Front-de-Pradoux
Activités 100% sport & fun Saint-Front-de-Pradoux vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Front-de-Pradoux
Activités 100% sport & fun
Aire de Lagut Saint-Front-de-Pradoux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Eté actif Activités 100% sport & fun
Venez profiter de plusieurs activités sur place: disc golf, tir laser, stand-up paddle et sarbacane.
10 €/pers. Inscription recommandée.
15h-18h aire de Lagut
Office de Tourisme Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87 .
Aire de Lagut Saint-Front-de-Pradoux 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 73 87
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English : Activités 100% sport & fun
L’événement Activités 100% sport & fun Saint-Front-de-Pradoux a été mis à jour le 2026-05-20 par Vallée de l’Isle en Périgord