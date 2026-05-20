Saint-Front-de-Pradoux

Activités 100% sport & fun

Aire de Lagut Saint-Front-de-Pradoux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Eté actif Activités 100% sport & fun

Venez profiter de plusieurs activités sur place: disc golf, tir laser, stand-up paddle et sarbacane.

10 €/pers. Inscription recommandée.

15h-18h aire de Lagut

Office de Tourisme Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87 .

Aire de Lagut Saint-Front-de-Pradoux 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 73 87

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English : Activités 100% sport & fun

L’événement Activités 100% sport & fun Saint-Front-de-Pradoux a été mis à jour le 2026-05-20 par Vallée de l’Isle en Périgord