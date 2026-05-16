Mussidan

Escape Game au Musée Voulgre

Musée Voulgre Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Escape Game Une nuit au musée Voulgre

Il se passe quelque chose d’étrange au musée les objets changent de place, des choses énigmatiques apparaissent…avis aux personnes et esprits perspicaces…

8 €/personne. Pour tout public dès 10 ans.

20h et 21h30, musée. Sur réservation.

Musée André Voulgre 05 53 81 23 55 .

Musée Voulgre Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 23 55

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English : Escape Game au Musée Voulgre

L’événement Escape Game au Musée Voulgre Mussidan a été mis à jour le 2026-05-16 par Vallée de l’Isle en Périgord