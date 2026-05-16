Escape Game au Musée Voulgre Mussidan
Escape Game au Musée Voulgre Mussidan mercredi 22 juillet 2026.
Mussidan
Escape Game au Musée Voulgre
Musée Voulgre Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Escape Game Une nuit au musée Voulgre
Il se passe quelque chose d’étrange au musée les objets changent de place, des choses énigmatiques apparaissent…avis aux personnes et esprits perspicaces…
8 €/personne. Pour tout public dès 10 ans.
20h et 21h30, musée. Sur réservation.
Musée André Voulgre 05 53 81 23 55 .
Musée Voulgre Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 23 55
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English : Escape Game au Musée Voulgre
L’événement Escape Game au Musée Voulgre Mussidan a été mis à jour le 2026-05-16 par Vallée de l’Isle en Périgord
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