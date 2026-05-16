Mussidan

Activité créative et ludique Les petits imprimeurs de la nature

Musée voulgre Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Activité manuelle: Les petits imprimeurs de la nature

L’atelier débutera dans le parc Voulgre, le temps d’une petite cueillette de fleurs et de feuilles, avant de rejoindre la cour du musée pourndécouvrir l’art délicat du tataki-zomé. Cette technique ancestrale japonaise consiste à imprimer sur le tissu les couleurs et les formes des végétaux fraîchement cueillis, en les martelant doucement pour révéler toute leur beauté naturelle. Entre promenade, observation et création, les enfants repartiront avec une oeuvre textile unique,

empreinte des couleurs de l’été. Prévoir un tablier pour participer à l’atelier.

14h30 musée. A partir de 5 ans. Gratuit. Sur inscription.

Tarif réduit pour visiter le musée, pour les accompagnants.

Musée André Voulgre 05 53 81 23 55 .

Musée voulgre Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 23 55

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English : Activité créative et ludique Les petits imprimeurs de la nature

L’événement Activité créative et ludique Les petits imprimeurs de la nature Mussidan a été mis à jour le 2026-05-16 par Vallée de l’Isle en Périgord