Parcours Dorie « L’industrieuse Mucidan », Musée André Voulgre, Mussidan

Parcours Dorie « L’industrieuse Mucidan » 26 – 28 juin Musée André Voulgre Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T08:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T08:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

Téléchargez l’application mobile Dorie pour une balade éco-touristique.

Mussidan avait une situation privilégiée entre Périgueux, Bergerac, Bordeaux et Ribérac au carrefour de plusieurs voies de communication pédestres et fluviales.

Sa position sur l’Isle fournit la force motrice su courant puis de l’électricité pour ses machines.

A partir de savoir-faire locaux, des artisans vont se muer en entrepreneurs dynamiques. Ils inventèrent de nouveaux systèmes, déposèrent des brevets et développèrent leurs ateliers en usines spécialisées.

La ville ainsi se modernisa rapidement, s’agrandit avec l’arrivée des employés des usines et devint un petit bassin industriel entre 1860 et 1970.

Plus d’infos : https://tourisme-isleperigord.com/randonner/?mb_page=circuit&mb_id=615470&mb_titre=l-industrieuse-mucidan

Musée André Voulgre 2 Rue Raoul Grassin, 24400 Mussidan Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://tourisme-isleperigord.com/randonner/?mb_page=circuit&mb_id=615470&mb_titre=l-industrieuse-mucidan »}]

Partez avec Dorie sur la trace des vestiges de « l’industrieuse Mucidan », comme on disait au XIXe siècle, à la rencontre des témoins de cette époque.

OT Mussidan