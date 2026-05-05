Véloroute voie verte Vallée de l’Isle, Mussidan, Mussidan

Véloroute voie verte Vallée de l’Isle 26 – 28 juin Mussidan Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T08:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T08:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

A pied, à vélo, à rollers, l’itinéraire de la vélo route voie verte de la Vallée de l’Isle vous permettra de contempler la rivière Isle qui serpente dans la vallée. Vous profiterez également de superbes vues depuis les passerelles qui enjambent la rivière. De nombreuses aires de repos sont à votre disposition pour des haltes bien méritées.

En suivant les panneaux verts et blancs, vous découvrirez également de magnifiques paysages, des milieux naturels, des sites historiques (châteaux, églises, abbayes, chartreuses), du patrimoine industriel (moulin, canaux, carrières de chaux) et des hauts lieux de la gastronomie périgourdine (producteurs et restaurants).

Ce linéaire alterne entre tronçons de voies vertes (en site propre) et routes à faible circulation (en site partagé).

Plus d’infos : https://tourisme-isleperigord.com/velo-route-voie-verte-de-la-vallee-de-lisle/

Mussidan mussidan Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://tourisme-isleperigord.com/velo-route-voie-verte-de-la-vallee-de-lisle/ »}]

A pied, à vélo, à rollers, l’itinéraire de la vélo route voie verte de la Vallée de l’Isle vous permettra de contempler la rivière Isle qui serpente dans la vallée.

OT Vallée de l’Isle