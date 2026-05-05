Circuit « Sur la trace des Résistants », Gare de Mussidan, Mussidan

Circuit « Sur la trace des Résistants » 26 – 28 juin Gare de Mussidan Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T08:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T08:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

La Vallée de l’Isle et la forêt de la Double toute proche ont été un foyer actif de résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Cette résistance a laissé des traces dans les esprits et dans le paysage.

Depuis la gare de Mussidan, lieu d’un combat important, ce parcours vélo de 57 km vous mènera vers la forêt de la Double où sont évoqués les camps de maquis, leur fonctionnement, les combats, les tragédies et les victoires, jusqu’à Neuvic-gare où la Résistance réussit le plus gros casse du XXe siècle.

Des stèles sont installées sur les lieux marqués par des faits de résistance pour permettre de comprendre cette histoire qui a marqué le territoire.

Le circuit de la Résistance est balisé d’un vélo vert et d’un résistant sur un vélo et d’un pochoir « R » sur la route.

Livret : https://tourisme-isleperigord.com/bouger/circuit-sur-la-trace-des-resistants/

Gare de Mussidan Avenue du Général De Gaulle 24400 MUSSIDAN Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://tourisme-isleperigord.com/bouger/circuit-sur-la-trace-des-resistants/ »}]

Depuis la gare de Mussidan, lieu d’un combat important, ce parcours vélo de 57 km vous mènera vers la forêt de la Double où est évoquée la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale.