Exposition Notre (petite) vallée de la chaussure rue raoul grassin Mussidan

Exposition Notre (petite) vallée de la chaussure

rue raoul grassin Musée voulgre Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-04-06

Exposition “Notre (petite) vallée de la chaussure”

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

L’exposition consacrée à l’industrie du chaussant fait son retour, enrichie de nouvelles collections et de dons récents venus compléter et approfondir ce récit industriel et humain: Objets, témoignages d’anciens ouvriers, photographies d’archives, machines industrielles l’ensemble compose une plongée sensible dans l’essor de l’industrie du chaussant qui a marqué la vallée de l’Isle. À travers ces pièces parfois inédites, l’exposition met en lumière un savoir-faire, des parcours de vie et une mémoire locale longtemps façonnée par le rythme des ateliers et des manufactures.

Tarif 2€/pers.

Tél: 05 53 81 23 55. .

rue raoul grassin Musée voulgre Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Exposition Notre (petite) vallée de la chaussure

L’événement Exposition Notre (petite) vallée de la chaussure Mussidan a été mis à jour le 2026-03-13 par Vallée de l’Isle en Périgord