Stage prise de parole en public

Mussidan Dordogne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Stage de prise de parole, se sentir plus à l’aise à l’oral pour adultes et ados dès 13 ans de 10h à 13h, maison des associations:

Comment rendre aussi intéressant qu’un classique de la littérature française, une lecture d’une liste de course, un document administratif ou une leçon de maths.

Tarifs 30€/ad, 20€/jeunes en examen.

Inscr av 1/03: 06 87 01 80 23. Kraken Mécanique .

Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

