Stage prise de parole en public Mussidan

Mussidan Dordogne
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Stage de prise de parole, se sentir plus à l’aise à l’oral pour adultes et ados dès 13 ans de 10h à 13h, maison des associations:
Comment rendre aussi intéressant qu’un classique de la littérature française, une lecture d’une liste de course, un document administratif ou une leçon de maths.
Tarifs 30€/ad, 20€/jeunes en examen.
Inscr av 1/03: 06 87 01 80 23. Kraken Mécanique .
Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
