Circuit Baludik « Les Héros de l’ombre », Mussidan, Mussidan

Circuit Baludik « Les Héros de l’ombre » 26 – 28 juin Mussidan Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T08:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T08:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

Parcours de 40 km à à faire en vélo ou en voiture avec l’application mobile Baludik (gratuite) pour découvrir les réseaux de résistance telles que celui de Noëlla Malard et du musée de l’Homme.

Chaque étape est enrichie d’énigmes interactives permettant de s’immerger pleinement dans les récits de résistance et d’espionnage qui ont marqué la région.

Oeuvres artistiques de Camille Lavaud-Benito qui illustrent ce circuit au cours de la balade.

Etapes du circuit situées à Beaupouyet, Saint-Louis-en-l’Isle, Les Lèches et Saint-Médard-de-Mussidan (il est possible de commencer par la commune de votre choix).

Plus d’info : https://tourisme-isleperigord.com/bouger/circuit-baludik-les-heros-de-lombre/

Mussidan mussidan Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://tourisme-isleperigord.com/bouger/circuit-baludik-les-heros-de-lombre/ »}]

Parcours de 40 km à faire en vélo ou en voiture pour découvrir avec l’application mobile Baludik les réseaux de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale.