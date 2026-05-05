Circuit Baludik « 11 juin 1944 », Gare de Mussidan, Mussidan

Circuit Baludik « 11 juin 1944 » 26 – 28 juin Gare de Mussidan Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T08:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T08:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:30:00+02:00

Le débarquement des armées alliées en Normandie vient d’avoir lieu depuis 5 jours et les maquisards en Dordogne ont reçu l’ordre de ralentir au maximum la montée des troupes allemandes vers le nord de la France.

Ils passent alors à l’action en neutralisant les voies de communication et en occupant la ville de Mussidan où circule un puissant train de sécurité affrété par les troupes allemandes.

Ce train va être attaqué par les maquisards, entraînant de terribles représailles sur la population mussidanaise le soir du 11 juin 1944.

Le parcours est jalonné de témoignages, d’énigmes et de réalité augmentée. Oeuvres artistiques de Camille Lavaud-Benito qui illustrent ce circuit, à découvrir au cours de la balade.

Application Baludik gratuite à télécharger sur votre smartphone

Plus d’info : https://tourisme-isleperigord.com/bouger/circuit-baludik-11-juin-1944-journee-heroique-et-tragique

Gare de Mussidan Avenue du Général De Gaulle 24400 MUSSIDAN Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://tourisme-isleperigord.com/bouger/circuit-baludik-11-juin-1944-journee-heroique-et-tragique »}]

Parcours d’1.5 km pour retracer avec l’application mobile Baludik l’un des jours les plus sombres et courageux de l’histoire de la ville.

OT Mussidan