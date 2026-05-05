Musée André Voulgre, Musée André Voulgre, Mussidan

Musée André Voulgre Vendredi 26 juin, 09h00, 14h00 Musée André Voulgre Dordogne

Plein tarif : 5 € Entrée

Tarif enfant (6-18 ans) / réduit : 2.5 € Enfant 6-18 ans

Tarif de groupe (à partir de 8 pers.) : 4 €

Gratuit moins de 6 ans Exposition seule : 2 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Laissez-vous guider par le docteur Voulgre et remontez le temps.

A travers ses collections, découvrez l’évolution de la société périgordine de ces 200 dernières années, son art de vivre, et ses savoir-faire.

Un lieu authentique à la scénographie moderne.

Livret de visite ludique pour les enfants.

Exposition temporaire : « Notre (petite) vallée de la chaussure », exposition sur l’industrie du chaussant dans la Vallée de l’isle, mettant à l’honneur de nouvelles collections ainsi qu’un documentaire vidéo.

Musée André Voulgre 2 Rue Raoul Grassin, 24400 Mussidan Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Ce musée est situé dans une chartreuse (maison bourgeoise) meublée du 19e s., qui a été léguée par son propriétaire, le Docteur Voulgre.

@Déclic&Décolle