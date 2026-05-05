Musée André Voulgre, Musée André Voulgre, Mussidan
Musée André Voulgre, Musée André Voulgre, Mussidan vendredi 26 juin 2026.
Musée André Voulgre Vendredi 26 juin, 09h00, 14h00 Musée André Voulgre Dordogne
Plein tarif : 5 € Entrée
Tarif enfant (6-18 ans) / réduit : 2.5 € Enfant 6-18 ans
Tarif de groupe (à partir de 8 pers.) : 4 €
Gratuit moins de 6 ans Exposition seule : 2 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Laissez-vous guider par le docteur Voulgre et remontez le temps.
A travers ses collections, découvrez l’évolution de la société périgordine de ces 200 dernières années, son art de vivre, et ses savoir-faire.
Un lieu authentique à la scénographie moderne.
Livret de visite ludique pour les enfants.
Exposition temporaire : « Notre (petite) vallée de la chaussure », exposition sur l’industrie du chaussant dans la Vallée de l’isle, mettant à l’honneur de nouvelles collections ainsi qu’un documentaire vidéo.
Musée André Voulgre 2 Rue Raoul Grassin, 24400 Mussidan Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Ce musée est situé dans une chartreuse (maison bourgeoise) meublée du 19e s., qui a été léguée par son propriétaire, le Docteur Voulgre.
@Déclic&Décolle
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