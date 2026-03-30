Atelier créatif et ludique

Musée voulgre Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Atelier créatif et ludique marque page, découverte du cuir pour les enfants à 14h30, musée.

Gratuit. Inscr: 05 53 81 23 55. Musée André Voulgre .

Musée voulgre Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 23 55

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English : Atelier créatif et ludique

L’événement Atelier créatif et ludique Mussidan a été mis à jour le 2026-03-28 par Vallée de l’Isle en Périgord