Atelier créatif et ludique Mussidan
Atelier créatif et ludique Mussidan mardi 7 avril 2026.
Atelier créatif et ludique
Musée voulgre Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Atelier créatif et ludique marque page, découverte du cuir pour les enfants à 14h30, musée.
Gratuit. Inscr: 05 53 81 23 55. Musée André Voulgre .
Musée voulgre Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 23 55
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English : Atelier créatif et ludique
L’événement Atelier créatif et ludique Mussidan a été mis à jour le 2026-03-28 par Vallée de l’Isle en Périgord
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