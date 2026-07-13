UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hauteville-sur-Mer

Baptême longe-côte pour tous Hauteville-sur-Mer

jeudi 30 juillet 2026 · Hauteville-sur-Mer

Baptême longe-côte pour tous Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
06:30:00
Adresse
Cale sud
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Baptême longe-côte pour tous

Cale sud Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 06:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Longe-côte à Hauteville-sur-Mer.
Ouvert aux personnes de 12 ans et plus.
Prêt de combinaison possible, t-shirt (pas de dos nu) et chaussures indispensables
Réservation obligatoire.   .

Cale sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Baptême longe-côte pour tous

L’événement Baptême longe-côte pour tous Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-09 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Hauteville-sur-Mer (Manche)