AGENDA · Hauteville-sur-Mer
Baptême longe-côte pour tous Hauteville-sur-Mer
jeudi 30 juillet 2026 · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
Baptême longe-côte pour tous
Cale sud Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 06:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Longe-côte à Hauteville-sur-Mer.
Ouvert aux personnes de 12 ans et plus.
Prêt de combinaison possible, t-shirt (pas de dos nu) et chaussures indispensables
Réservation obligatoire. .
Cale sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie
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English : Baptême longe-côte pour tous
L’événement Baptême longe-côte pour tous Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-09 par Coutances Tourisme
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