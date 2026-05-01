Marmagne

Baptêmes en montgolfière

Abbaye de Fontenay Marmagne Côte-d’Or

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:00:00

fin : 2026-05-15 12:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Pendant le week-end de l’Ascension, complétez votre visite en découvrant l’abbaye vue du ciel, lors d’un vol captif en montgolfière.

Durant un vol captif, la montgolfière reste reliée au sol par des cordages et s’élève de 20 à 40 mètres d’altitude.

Activité soumise aux conditions météorologiques. .

Abbaye de Fontenay Marmagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 15 00

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English : Baptêmes en montgolfière

L’événement Baptêmes en montgolfière Marmagne a été mis à jour le 2026-05-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)