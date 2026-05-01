Baptêmes en montgolfière Marmagne
Baptêmes en montgolfière Marmagne vendredi 15 mai 2026.
Marmagne
Baptêmes en montgolfière
Abbaye de Fontenay Marmagne Côte-d’Or
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-15 12:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Pendant le week-end de l’Ascension, complétez votre visite en découvrant l’abbaye vue du ciel, lors d’un vol captif en montgolfière.
Durant un vol captif, la montgolfière reste reliée au sol par des cordages et s’élève de 20 à 40 mètres d’altitude.
Activité soumise aux conditions météorologiques. .
Abbaye de Fontenay Marmagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 15 00
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English : Baptêmes en montgolfière
L’événement Baptêmes en montgolfière Marmagne a été mis à jour le 2026-05-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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