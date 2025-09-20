Bar à huîtres tous les vendredis au Corazon Café. Corazon Café Dieulefit

Bar à huîtres tous les vendredis au Corazon Café.

Corazon Café 10 RUE JUSTIN JOUVE Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-05 11:00:00

fin : 2026-05-01 14:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Dégustation de huîtres et crevettes tous les vendredis à partir de septembre de 11h à 14h .

.

Corazon Café 10 RUE JUSTIN JOUVE Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 51 11 61 maribel.paturle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Oyster and shrimp tasting every Friday from September from 11am to 2pm.

L’événement Bar à huîtres tous les vendredis au Corazon Café. Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux