Bar à marée Kerlouan
Bar à marée Kerlouan vendredi 7 août 2026.
Kerlouan
Bar à marée
Plage du Cremiou Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 22:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Apéritif les pieds dans l’eau au Cremiou.
Un événement proposé par l’Ecole Zéro. .
Plage du Cremiou Kerlouan 29890 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Bar à marée Kerlouan a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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