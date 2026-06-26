Kerlouan

Bar à marée

Plage du Cremiou Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Apéritif les pieds dans l’eau au Cremiou.

Un événement proposé par l’Ecole Zéro. .

Plage du Cremiou Kerlouan 29890 Finistère Bretagne

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L’événement Bar à marée Kerlouan a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne