Randonnée palmée Kerlouan
Randonnée palmée Kerlouan dimanche 2 août 2026.
Kerlouan
Randonnée palmée
Site de Meneham Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Découvrez Meneham autrement en nage avec palmes !
Parcours encadré avec apprentissage de la nage avec palmes et la respiration sur tuba pour découvrir la forêt de laminaires et les tombants rocheux à la rencontre des poissons, des crustacés et des coquillages bretons !
Sur réservation matériel fourni .
Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 29 35 25 15
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English : Randonnée palmée
L’événement Randonnée palmée Kerlouan a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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